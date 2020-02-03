أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من تيبازة، وسيدي بلعباس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين ڤزام وبرج باجي مختار عشرة أشخاص وضبطت ثلاثة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و12 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان تاجري مخدرات بحوزتهما 8.6 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط ثلاث طائرات بدون طيار و4 بنادق صيد بكل من تيارت وتلمسان.

وحسب ذات البيان ، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تموشنت، فيما تم توقيف تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والطارف.