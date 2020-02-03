أظهر تسجيل صوتي لقائد إحدى الطائرات المحلقة أثناء استهداف الطائرة الأوكرانية فجر الثامن من جانفي يتحدث عن رؤيته لضوء صاروخ، بحسب وکالة "يونيان" الإخبارية الأوکرانية. ونشرت الوکالة مساء أمس الأحد ما قالت إنه مقطع صوتي لمحادثة بين طيار إحدى الطائرات المحلّقة بالسماء وبرج المراقبة في مطار طهران. وقال الطيار خلال المحادثة إنه يرى ضوء الصاروخ وإصابته للطائرة وحدوث انفجار كبير.

كما نقلت وكالة "يونيان" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن المحادثة بين الطيار الإيراني وبرج المراقبة تثبت أن إيران عرفت سبب انفجار الطائرة منذ البداية.

وفي نفس السياق، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الأحد أن معلومات موثوقة كشفت أن قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، بعد أن علم باستهداف الطائرة الأوكرانية، أبلغ القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الذي حذره من انتشار الخبر، وطالبه بأن يعتبر التكتم على ما حدث أمراً عسكرياً من قائد أعلى. وبناء على المعلومات التي وصلت "إيران إنترناشيونال"، فإن الاستخبارات التابعة للحرس الثوري هي التي قامت، في اليوم التالي للحادث (الخميس 9 جانفي الماضي)، بإبلاغ المرشد الإيراني، علي خامنئي، بإطلاق الحرس الثوري صاروخاً على الطائرة الأوكرانية.

ووفقاً للمعلومات المذكورة، فقد حمّل المرشد الإيراني، يوم الجمعة 10 جانفي الماضي، مجلس الأمن القومي مسؤولية المتابعة والإعلان عن الموضوع، وذلك خلال الاجتماع مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني. وخلال الاجتماع الذي انعقد مساء الجمعة، قرر مجلس الأمن القومي وقادة الحرس الثوري والرئيس الإيراني، الإعلان عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري.