أجلت محكمة باب الوادي بالعاصمة، اليوم الإثنين، محاكمة 21 متظاهرا إلي يوم الإثنين 10 فيفري الجاري، حسبما أوردته التنسيقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ووجهت المحكمة تهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام ضد كل من، عادل عبد الرحمان، فرمود عز الدين، أوشيش سعيد، بن ڨايدة محمد إسلام، بوزيان مراد، غريب عماد الذين، بوكراع حاج عيسى، بن شلاك إسلام، غادة نور الدين، طام الله زكريا، مولوج صابر، مرابطي حميد، حنيفي عبد الرؤوف، سبميالي نذير، بودار عبد السلام، عثمانية محمد، وعلي احمد، مشيش هاني، رزيق محمد أنيس، بوعنيفة محم أمين ولخضر بلقاسم.