أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، أن ديوان وزير التجارة يعتبر المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الرسمية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "وزارة التجارة تعلم كافة وسائل الإعلام أن ديوان وزير التجارة هو المصدر الوحيد لأي بيان رسمي أو معلومة، غير ذلك تعد المعلومة باطلة ولا أساس لها من الصحة".

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام التأكد من مصدر المعلومة وذلك تفاديا للوقوع في خطأ نقل المعلومة وانتحال الصفة الذي يجرمه القانون.

وأضافت وزارة التجارة، أن ديوان وزير التجارة يبقى مفتوحا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لأي تواصل.