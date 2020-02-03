اهتزت صباح، اليوم الإثنين، بلدية وادي الجمعة المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، على خبر غرق أحد الشباب من أصل الستة الذين قاموا برحلة غير شرعية في اتجاه أحد الشواطئ الإسبانية منذ أيام.

وتداول سكان المنطقة بأن ستة شبان قد انطلقوا منذ أيام قليلة من أحد الشواطئ بولاية مستغانم، في رحلة للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

ولكن الرحلة خلفت غرق أحد الشبان في حين مازال خمسة آخرين في تعداد المفقودين.

وأضافت المصادر، بأن انتشار الخبر بين المواطنين منذ الصباح خلف خوفا كبيرا بين أهالي المفقودين.