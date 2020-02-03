تم العثور، اليوم الإثنين، على جثة شاب غطاس لقي حتفه غرقا بعرض شاطئ الصابلات بالجزائر العاصمة، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية لدى مسؤول الإعلام بمصالح الحماية المدنية الولائية.

واستنادا إلى الملازم أول خالد بن خلف الله، فقد تم العثور اليوم الإثنين في حدود الساعة منتصف النهار و 59 دقيقة على جثة شاب في الثلاثينات من العمر تطفو بشاطئ الصابلات بالجهة المقابلة للمسابح وكان يرتدي لباس الغوص الخاص.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل جثة الشاب الذي لم يتم التعرف عليه بعد، نحو مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.