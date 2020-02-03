تم، اليوم الإثنين، إيداع 5 أعضاء من المجلس البلدي بسيدي لخضر السجن بعد رفض المحكمة العليا الطعن المقدم لها من حيث الشكل و المضمون، في الحكم الصادر في حق رئيس البلدية بـ 3 سنوات نافذة و سنة ونصف في حق باقي المنتخبين والمقدر عددهم 17 متهما.

وسيتم لاحقا إيداع السجن 7 أعضاء من مجلس إدارة المرملة على اعتبار رفض المحكمة العليا للطعن المقدم إليها، فيما سيتم إعادة محاكمة 5 أعضاء من مجلس المرملة والبلدية بعد قبول الطعن بتهمة تبديد أموال عمومية تفوق 20 مليار سنتيم، حسب تقرير الخبير الذي عينته المحكمة واستغلال النفوذ في قضية ما يسمى بالمرملة التي كان المتهم عضو من مجلس إدارتها.

وسبق، أمس الأحد، إيداع رئيس البلدية والنائب الحالي السجن في نفس القضية وينتظر إيداع 7 أعضاء آخرين بنفس التهم على اعتبار رفض المحكمة العليا الطعن.