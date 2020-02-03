أعرب الناشط السياسي سمير بلعربي عن فرحته بعد مغادرته لسجن الحراش، اليوم الإثنين، مستفيدا من حكم البراءة الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس.

وقال بلعربي في تصريحات مباشرة بعد خروجه من السجن "فرحتنا لن تكتمل حتى خروج بقية المعتقلين، فضيل بومالة، كريم طابو، عبد الوهاب فرساوي، نور الهدى عقادي وإبراهيم لعلامي .. الذي نتمنى أن يتم تبرأتم من التهم الموجهة إليهم".

وأضاف: "الحمد لله القاضي اليوم كان في مستوى الحراك والعدالة وأثبت أننا أبرياء لأنه تم اعتقالنا بأوامر قيادية".

وتابع بلعربي "كل الشكر والتقدير للشعب الجزائري الذي احتضننا ورفع رأسنا عاليا رفقة كل المعتقلين وكل الشكر للمحامين ووسائل الإعلام التي وقفت معنا وساندتنا ... النضال مازال متواصلا".