أكد وزير الصحة في ولاية كيرالا الهندية، كيه كيه شايلاجا، اليوم الاثنين تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بعد أن ثبتت إصابة مريض في منطقة كاسارجود بالولاية.

وقالت وسائل إعلام محلية بأن الحالة الثالثة المصابة هي لطالب عاد مؤخرا من الصين مثل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا واللتين تم اكتشافهما في أنحاء مختلفة من كيرالا.

وقال الوزير أن "المريض الذي عاد من مدينة ووهان الصينية يخضع حاليا للعلاج في المستشفى وأن حالته مستقرة".

يذكر أن الحالات الثلاثة التي تم تسجيل إصابتها بالمرض كانت في ولاية كيرالا حيث تضع الحكومة نحو 2000 شخص تحت المراقبة في مستشفيات مختلفة.