عاد الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى أجواء التدريبات الجماعية مع نادي موناكو الفرنسي بعد فترة غياب دامت أكثر من أسبوعين بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الفرنسي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي أن ابن عين بنيان استأنف التدريبات رفقة زملائه صبيحة اليوم الإثنين.

وتعود آخر مقابلة شارك فيها الدولي الجزائري مع نادي الإمارة إلى 13 جانفي الماضي ضد باريس سان جرمان، وانتهت بالتعادل 3-3 سجل خلالها سليماني الهدف الثالث لفريقه.

وكانت عدة تقارير صحفية قد ربطت سليماني بالعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية منها توتنهام، مانشستر يونايتد والإنتر.