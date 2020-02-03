شرع المدرب الجديد لفريق شبيبة القبائل التونسي يامن زلفاني ، اليوم الإثنين ، في مهامه على رأس العارضة الفنية "للكناري" من خلال إشرافه على أول حصة تدريبية له تدخل ضمن تحضيرات الفريق للمباراة التي سيجريها رفقاء الهداف حمرون بعد غد الأربعاء أمام نصر حسين داي برسم الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى .

كما شهد الفريق أيضا عودة المحضر البدني الفرنسي رادولف ديفرني لمهامه في صفوف الطاقم الفني "للكناري" الذين يطمحون لآداء قوي في مرحلة العودة من البطولة للإقتراب من رائد الترتيب شباب بلوزداد و افتكاك مرتبة تؤهله للمشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل .