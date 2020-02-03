ستسلم عناصر الشرطة ببشار إلى وكيل الجمهورية ملف ثلاث أشخاص أثبتت التحقيقات الأولية قيامهم بسرقة سيارة أجرة تحت طائلة الإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء من في ساعات متأخرة من الليل، بعد أن تقدموا منه بصفتهم زبائن.

وحسب ما ورد للخبر من معطيات فإن العملية تمت بعد تلقي الشكوى من الضحية، ليباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن الحواضر 03 و 05، تحرياتهم التي انتهت في حدود ساعات من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه مع استرجاع المركبة محل السرقة وهذا بموجب إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، كما تم استرجاع لوحة ترقيم خاصة بالمركبة والتي نُزِعت من طرف المشتبه فيهم قصد التمويه.

وأضافت ذات المصادر أن التحريات مع المشتبه فيه الموقوف، مكن من تحديد هوية شريكيه في الفعل الإجرامي، تم توقيفهما مع استرجاع الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل الإجرامي وهذا بموجب تسخيرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، والمتمثلة في: قفازات جلدية، سلاح أبيض (خنجر) وستار رأس مستعمل في التمويه.

ومن المقرر أن يتسلم وكيل الجمهورية المشتبه فبهم بموجب ملف إجراء قضائي تحت وصف تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع استعمال العنف بواسطة سلاح أبيض (خنجر) مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة بتوافر ظروف التعدد، الليل والعنف.