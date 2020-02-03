تحصلت جميع الوحدات التشغيلية التابعة لشركة استغلال الترامواي (سيترام) عبر الوطن على شهادة إيزو 2015/9001، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بالجزائر بيان للشركة.

ويتعلق الأمر بكل من الوحدات المتواجدة في كل من ولايات سطيف وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة وورقلة.

وحسب نفس المصدر فإن تحصل هذه الوحدات على هذا المعيار، يضاف إلى الشهادات التي تحصلت عليها كل من وحدات قسنطينة والمديرية العامة بالعاصمة سنة 2017 ووحدة وهران عام 2018.

وستتيح هذه المكاسب للشركة اتباع منهجية راسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها وتعزيز الخدمات المقدمة للزبون، حسب البيان، الذي أضاف أن " الجودة تظل في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لمؤسسة "سيترام".

وبالمناسبة صرح المدير العام لشركة سيترام بواريي بييريك أن " الالتزام بهذا المعيار الدولي يوضح استعداد سيترام للالتزام بالتحسين المستمر وإعطاء الأولوية للزبائن والعملاء من خلال تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم".