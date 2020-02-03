أعلن ديوان رئاسة وزراء الكيان الصهيوني أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا".

وأشارت قناة كان 11 الإسرائيلية الرسمية إلى أن الطرفين اتفقا على إعادة العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

وقال مسؤول صهيوني لـ "رويترز" إن "نتنياهو والبرهان اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين”.

بدوره، قال نتنياهو: "التقيت في عنتيبي رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقنا على التعاون من أجل تطبيع العلاقات".

وزار نتنياهو، أوغندا، مشيرا إلى أن قارة إفريقيا عادت مرة أخرى إلى أحضان "إسرائيل".

من ناحية أخرى دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة الولايات المتحدة.