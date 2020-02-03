فاز فريق شباب بلوزداد على ضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة ثقيلة (4-0)، اليوم الإثنين، بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر)، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية الخميس المقبل.

وتداول على تسجيل أهداف اللقاء كل من عادل جرار (د 5)، محمد الأمين حموش ضد مرماه (د 16)، حمزة بلحول (د 38) وأمير سعيود (د 90+1)، لفائدة تشكيلة أبناء "لعقيبة".

وبفضل هذه النتيجة العريضة، عزز شباب بلوزداد مركزه في ريادة جدول ترتيب المحترف الأول برصيد 32 نقطة، معمقا الفارق لخمس نقاط كاملة، مستغلا سقوط مطارده المباشر مولودية الجزائر بميدان جمعية عين مليلة (0-1).

بالمقابل تجمد رصيد "البرايجية" عند النقطة الـ19 والتي تبقيهم بمفردهم في المرتبة الـ11 عن بعد نقطتين فقط على أول المهددين بالنزول نحو القسم الأدنى.

وبهذا نجح المدرب الجديد للنادي العاصمي، فرانك دوما، في أول خرجة رسمية على رأس الطاقم الفني البلوزدادي، سيما وأنها تجسدت على حساب فريقه السابق، أهلي البرج.

ويبدو أن التقني الفرنسي قد استغل معرفته الجيدة بنقاط ضعف أشباله السابقين لتحقيق أول فوز مع فريق الشباب وتعزير سطوته على كرسي الصدارة.

وتتواصل هذه الجولة، التي تمثل بداية مرحلة الإياب، بإجراء مباراة أخرى قوية تجمع بين وفاق سطيف- اتحاد الجزائر يوم غد الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (17:00)، فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.