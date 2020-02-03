طلبت وزير الثقافة مليكة بن دودة من الإطارات السامية للوزارة تجنب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية التي تتعارض مع المواقف الرسمية خلال تصريحاتهم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت بن دودة في تعليمة مرسلة لإطارات وزارة الثقافة بتاريخ 2 فيفري 2020 أن هذا الحظر يشمل القضايا المحلية والدولية، ويندرج في إطار "واجب التحفظ".

كما تعهدت الوزيرة بمتابعة تصريحات وتعاليق إطارات وزارتها قائلة "إن ما أكنه من حرص من أجل الامتثال إلى هذه التعليمة يجعلني أتابع شخصيا تصريحات وتعاليق كل واحد منكم".