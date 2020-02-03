أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أنه أنهى "تدخله" في شؤون الكونفدرالية الإفريقية للعبة "الكاف"، بعد تسريع مهمته التي استمرت ستة أشهر بإعادة هيكلة الاتحاد القاري واكتمال "المهمة بنجاح"، مشيرا إلى أن دور أمينته العامة فاطمة سامورا "كمندوبة عامة لإفريقيا" انتهى أمس الأحد.

وتولى "الفيفا" بشكل فعال إدارة الكونفدرالية الإفريقية، عقب فضائح فساد طالت "الكاف" العام الماضي، بينها مزاعم ضد رئيسه أحمد أحمد الذي نفى هذه الادعاءات.

وأكدت هيئة "الفيفا" حينها أن أحمد الوزير السابق في بلده مدغشقر خضع للتحقيق من قبل لجنة القيم رغم أنه لم يتم إيقافه.

واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد لفترة قصيرة في يونيو الماضي ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد.

وقال الفيفا إن اللجنة التنفيذية للهيئة القارية تلقت مقترحات عدة خلال وجودها في العاصمة المغربية الرباط اليوم عقب نهاية مهمة "الفيفا".

ومن بين هذه المقترحات إنشاء مجموعة محترفة من الحكام يمولها "الفيفا" بالتعاون مع "الكاف" وإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في البنية الأساسية، بما في ذلك الملاعب في جميع الدول الأعضاء بالكاف البالغ عددها 54 بلدا.

وتضمنت الاقتراحات أيضا إنشاء بطولة "دوري إفريقي" أشار إليها رئيس الاتحاد الدولي للكرة، جياني إنفانتينو، في كلمته أول أمس السبت، وطالب كذلك بالبحث عن مبادرات جديدة في منافسات الناشئين والسيدات والمنتخبات الوطنية وخطة "للحكم الرشيد" من مائة نقطة.

وأضاف إنفانتينو أن "الفيفا يشعر بالرضا لأن الجهود المشتركة التي بذلها مع الكاف قد انتهت خلال الإطار الزمني المقترح منذ البداية، وأن الفيفا يجدد التزامه بالوقوف إلى جوار كرة القدم الإفريقية للمساعدة في رفع مستوى اللعبة في القارة إلى قمة العالم".