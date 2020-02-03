بلغت نسبة استحواذ السيارات الكهربائية 44.3 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات الجديدة في النرويج في جانفي، حسب بيانات رسمية يوم الاثنين، مرتفعة عن مستواها قبل عام لكنها أقل من النطاق الذي تتوقعه الصناعة للعام الحالي والبالغ 50-60 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن حصة السيارات الكهربائية في جانفي 2019 بلغت 37.8 بالمئة من إجمالي المبيعات في البلد الاسكندنافي وقفزت في الأشهر اللاحقة لتشكل حصة إجمالية في السوق بلغت 42.4 بالمئة للعام بكامله.