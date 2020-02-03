أستقبلت مصالح مستشفى قصر البخاري جنوبي المدية اليوم الإثنين 12 إصابة مشتبهة بداء الليشمانيا الجلدية بحسب مصدر طبي،أغلبيتها لأطفال جيء بهم من عدة بلديات مجاورة.



وإلى غاية مساء اليوم تقرر مبيت ثمانية مصابين بالمصلحة المختصة بذات المستشفى بغرض المتابعة الطبية لحالاتهم،فيما فاق عدد المصابين بذات الداء العشرين خلال شهر جانفي المنقضي.وترتبط هذه الإصابات حسب مصدر متابع بالتدهور البيئي المتفاقم بقرب التجمعات السكانية،وآنتشار قوارض جرذان الحقول والكلاب الضالة التي تعد الخزان الرئيسي لهذا المرض المصنف منتقلا عن طريق الحيوانات بواسطة بعوضة تعرف بآسم "فليبوتوم" تنتشر و تحمله إلى الإنسان بتوفر الظروف المناخية المناسبة حاليا.



وفيما أكد المدير الولائي للصحة والسكان في آتصال به بأن الوضعية الوبائية لهذا الداء متحكم فيها وبأن أدوية العلاج متوفرة ،تسود حالة قلق وتخوف بين السكان من آتساع رقعة بؤر الإصابة بهذا المرض عبر المنطقة الجنوبية للولاية و مخاطر تبعاته على صحة مصابيه رغم العلاج.