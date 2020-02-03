كردة فعل على الانتشار السريع لفيروس كورونا بمختلف مقاطعات الصين، قام عدد من السكاّن بإغلاق مداخل ومخارج قراهم ومدنهم خوفا من انتقال العدوى إليهم.

وقام السكان بوضع نقاط مراقبة ونصب متاريس مؤقتة في بعض الحالات لمنع دخول أي شخص غريب عن المنطقة ومشتبه في حمله للفيروس. وكشفت عدة مقاطع فيديو صُوّرت في كثير من المقاطعات الصينية عن هذه التصرفات.

وتشمل هذه الممارسات مقاطعات غير مجاورة بالضرورة لمقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان حيث بدأ الوباء بالظهور.