توفي 8 أشخاص وأصيب 22 آخرون اثر حادث مرور وقع صباح اليوم بولاية سوق أهراس.

الحادث وقع اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تربط بين عنابة وسوق أهراس على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في ظروف لم يتم الكشف عنها لحد الآن.

وحسب ما أفاد به مدير الصحة لولاية سوق أهراس، عبد الغني فريحة، يوجد معظم الجرحى والبالغ عددهم 22 في حالة "جد خطيرة.

وكل الضحايا البالغ عددهم 30، منهم 8 قتلى، قد تم إجلاؤهم نحو المستشفى الجهوي لعاصمة الولاية، وقد سخر لهم "عدد كبير من سيارات الإسعاف للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف" موجها دعوة للمواطنين من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الضحايا.