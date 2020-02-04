المسيرة الـ 50 ليوم الثلاثاء

أخبار الوطن
4 فبراير 2020 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
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* مسيرة شعبية سلمية بمدينة بجاية الآن لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية إلى جانب مواطنين للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في الجزائر.

 

 الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

 

* المسيرة تصل ساحة البريد المركزي وسط تزايد عدد المشاركين.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* مسيرة العاصمة تصل ساحة بور سعيد، المشاركون يرفعون مطالب التغيير الجذري الفعلي واطلاق سراح معتقلي الرأي كما جددوا رفضهم لاستغلال الغاز الصخري.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* نظم اليوم عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج بولاية البويرة، تحت شعار " بالمسؤولية واعون، و للتغيير ماضون"  وطالبوا بالتغيير الجذري في باطن السلطة لبناء جزائر جديدة.

وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنين القادمين من مختلف البلديات بولاية البويرة يتقدمهم نشطاء وممثلي بعض التشكيلات السياسية. 

 

 

*انطلاق المسيرة.

 

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* شرع المشاركون في المسيرة الـ 50 ليوم الثلاثاء في التجمع بساحة الشهداء وسط تواجد أمني مكثف.

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