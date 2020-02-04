* مسيرة شعبية سلمية بمدينة بجاية الآن لطلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية إلى جانب مواطنين للمطالبة بتغيير جذري للنظام وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في الجزائر.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* المسيرة تصل ساحة البريد المركزي وسط تزايد عدد المشاركين.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* مسيرة العاصمة تصل ساحة بور سعيد، المشاركون يرفعون مطالب التغيير الجذري الفعلي واطلاق سراح معتقلي الرأي كما جددوا رفضهم لاستغلال الغاز الصخري.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* نظم اليوم عدد من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج بولاية البويرة، تحت شعار " بالمسؤولية واعون، و للتغيير ماضون" وطالبوا بالتغيير الجذري في باطن السلطة لبناء جزائر جديدة.

وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنين القادمين من مختلف البلديات بولاية البويرة يتقدمهم نشطاء وممثلي بعض التشكيلات السياسية.

*انطلاق المسيرة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* شرع المشاركون في المسيرة الـ 50 ليوم الثلاثاء في التجمع بساحة الشهداء وسط تواجد أمني مكثف.