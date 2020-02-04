أعلنت شرطة بورت دو أوبرفيلييه بشمال شرق العاصمة الفرنسية باريس، إخلاء آخر مخيم للمهاجرين كان يأوي 427 مهاجرا بينهم 4 نساء، كانوا يعيشون في ظروف غير صحية، إلى صالات رياضية، أو مراكز إقامة في المنطقة.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الشرطة الفرنسية استصدرت أمرا بإخلاء هذا المخيم الواقع في الدائرة (19)، مضيفة أن مئات المهاجرين نصبوا خيامهم على ضفاف نهر سين وأن عملية الإخلاء بدأت في السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجلاء هو الـ 61 في باريس منذ 2015، وقالت شرطة العاصمة التي تهدف هذه المرة إلى فض آخر مخيم للمهاجرين على أبواب العاصمة، إنها عملائها ستسير دوريات للحيلولة دون تكرار هذه التجمعات العشوائية.