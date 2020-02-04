ستعرف بلدية عين البنيان (غرب الجزائر العاصمة)، غدا الأربعاء، اضطرابا في التموين بالغاز الطبيعي، وهذا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بسبب أشغال الربط بالشبكة، حسبما أشار إليه أمس الإثنين بيان لمديرية التوزيع ببولوغين التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة.

وأوضح البيان، أن هذا الاضطراب المرتقب من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الانتهاء من الأشغال، سيخص عديد الأحياء التابعة لبلدية عين البنيان.

ويتعلق الأمر بحي 100 مسكن اجتماعي، وحي 370/470 مسكن و حي السكنات الاجتماعية التساهمية، وحي "ار.اش.بي" المنظر الجميل، حوش الخير مبارك، وحوش سي الحواس.