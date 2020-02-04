كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع وبندقية صيد ومعدات تفجير وأغراض أخرى قرب بلدية بني ميلك بتيبازة، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وبرج باجي مختار6، عشرة أشخاص وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع ومولدين كهربائيين و05 مطارق ضغط و 15 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم ضبط بندقيتي صيد ومسدس آلي بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.