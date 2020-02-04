توصل رئيس مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، رسميا إلى أرضية اتفاق مع المدرب نبيل نغيز لتولي شؤون العارضة الفنية للعميد، خلفا للمدرب الفرنسي برنار كازوني.

وسيلتقي نغيز، المدرب الوطني المساعد الأسبق، بعد ساعات، برئيس مجلس إدارة المولودية وأعضاء مكتبه، من أجل الإمضاء على العقد، على أن يباشر مهامه، غدا، على أقصى تقدير لتحضير الفريق لسفرية المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي لكأس العرب للأندية البطلة، وهي مباراة مقررة بالدار البيضاء يوم السبت المقبل، على أن يكون التحدي الآخر مباراة البطولة أمام نادي بارادو.

وقال نغيز، في تصريح لـ"الخبر"، اليوم الثلاثاء، بأنه تلقى فعلا اتصالا من مسؤولي مولودية الجزائر، مشيرا "تحدثت مع ألماس، واقترح عليّ تدريب مولودية الجزائر، وسنلتقي اليوم من أجل الاتفاق على كل التفاصيل، وربما الإمضاء على العقد"، فيما أكد ألماس اليوم في تصريح لـ"الخبر" بأن حسم صفقة المدرب "من أولويات إدارة المولودية"، مضيفا في ذات التصريح "لا يمكنني أن أؤكد لكم اسم المدرب، طالما لم يتم الإمضاء على العقد، لكن نتوقع حسم الصفقة اليوم"، مضيفا، وهو يرد على تأكيد "الخبر" له بأن نغيز هو المدرّب الجديد "أنتم الصحافيون تملكون حتما المعلومة، أتفهم ذلك، فهذا عملكم، لكن لا يمكنني تأكيد أو نفي أي شيئ، والحسم سيكون بعد ساعات من الآن".

وكان نغيز في تربص بتركيا، وتحديدا بمدينة أنطاليا، مع نادي دينامو موسكو، حيث وقف على جوانب فنية وتكتيكية مع مختصين أجانب، وقد عاد أمس فقط إلى الجزائر.