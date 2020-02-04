تم تعيين حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك، خلفا لمحمد وارث، الذي عين في أفريل الماضي على رأس هذه الإدارة التابعة لوزارة المالية، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء لدى المديرية العامة للجمارك.

المدير الجديد، وهو من مواليد عام 1979 بتيزي وزو، خريج المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) وحامل لشهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية (MBI).

و كان برجوج يشغل لحد الآن منصب مدير الدراسات المكلف بالديوان لدى المديرية العامة للجمارك.