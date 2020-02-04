تقرر إلغاء رخصة استغلال المتعامل الخاص صاحب حافلة نقل المسافرين التي انحرفت وانقلبت صباح اليوم الثلاثاء بالمكان المسمى بلحرش ببلدية المشروحة (ولاية سوق أهراس) متسببة في هلاك 8 أشخاص وجرح 22 آخرين بأمر من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، لوناس بوزقزة.

وعلى هامش زيارة قادته إلى المستشفى الجهوي للمدينة الذي يمكث فيه الجرحى، أوضح ذات المسؤول بأن هذا "الحادث المأساوي حدث بعد تهور سائق الحافلة وعدم احترامه لقواعد المرور"، مضيفا بأنه "على الرغم من أن الطريق المزدوج الذي وقع فيه الحادث يستوفي جميع الشروط والمعايير إلا أن تهور السائق أودى بحياة مواطنين أبرياء كانوا متجهين إلى ولاية عنابة على متن هذه الحافلة".

وبعد أن ذكر بأنه "تم تسجيل حادث سير آخر منذ يومين لحافلة تعود ملكيتها لذات المتعامل بولاية البليدة"، دعا مسؤول الهيئة التنفيذية لولاية سوق أهراس المتعاملين الخواص من أصحاب حافلات نقل المسافرين إلى "عدم المجازفة بحياة المسافرين والاعتماد على سائقين يحترمون قواعد المرور ولا يفرطون في السرعة".

وبعد أن أفاد بأنه "على الرغم من العمل التوعوي وعديد الحملات التحسيسية بمخاطر الطرقات إلا أن ذلك يظل غير كاف"، وأضاف ذات المسؤول بأنه "قد حان الوقت لوقف إرهاب الطرقات من خلال تجسيد إجراءات ردعية كفيلة بحماية أرواح المواطنين".

وبعين المكان، تبادل بوزقزة أطراف الحديث مع ضحايا هذا الحادث داعيا الأطقم الطبية إلى ضمان أفضل تكفل ومتابعة لحالتهم الصحية.

وكان حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل بين ولايتي سوق أهرس وعنابة وقع صباح اليوم الثلاثاء ببلدية المشروحة قد أودى بحياة 8 أشخاص وجرح 22 آخرين .

وسخرت مصالح الحماية المدنية 4 شاحنات تدخل و7 سيارات إسعاف و15 ضابطا و40 عونا أثناء عملية التدخل.