وقف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء بالقطاع العملياتي لعين قزام، على سير التدريبات المندرجة في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي السنوي 2019/2020، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن اللواء شنڨريحة قام في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بالتنقل إلى القطاع العملياتي لعين قزام، أين تفقد بعض وحدات القطاع، و"وقف بالقطاع الفرعي لحاسي تيريرين على سير التدريبات المندرجة في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي السنوي 2019/2020، حيث حرص على التأكيد على أن إجراء مثل هذه التدريبات التحضيرية، يمثل فرصة لتقييم المستوى المحقق".

واعتبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، مشاركة قادة وأركانات الوحدات في هذه التدريبات، "فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد المفاهيم وفقا للأهداف المسطرة"، وتهدف إلى "صقل معارف الأركانات في تحضير

وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية، فضلا عن الرفع من قدرة الإطارات والأفراد على التحكم في مختلف منظومات الأسلحة".

وإثر ذلك، التقى اللواء شنڨريحة مع إطارات وأفراد وحدات القطاع الفرعي لحاسي تيريرين أين أسدى توجيهات تتعلق جميعها بـ"ضرورة إيلاء التحضير القتالي الفعال والمتواصل أهميته القصوى".

و كان اللواء شنڨريحة قد قام مساء أمس الإثنين، بزيارة إلى مدرسة أشبال الأمة بتمنراست، أين "وقف على ظروف تمدرس الأشبال، حيث تابع عرضا قدمه مدير المدرسة

شمل مختلف النشاطات البيداغوجية المنفذة ونسبة تقدم البرنامج الدراسي وكذا مختلف الوسائل البيداغوجية الموضوعة تحت تصرف الأساتذة والأشبال".

كما زار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، بعض قاعات الدراسة والمخابر، وحضر جانبا من الدروس والنشاطات الرياضية للأشبال، ليلتقي بعدها مع إطارات وأساتذة المدرسة أين حثّهم على "بذل جهود أكبر في سبيل تكوين هؤلاء الأشبال باعتبارهم يمثلون إطارات المستقبل الواعد".