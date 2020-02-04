أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا الجديد، لا يمثل حالة "وباء عالميا" بعد.

ونقلت مصادر إعلامية عن رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة، سيلفي بريان، قولها: "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي. نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر".

وسجلت بريان أنه "في الوقت الذي يتم فيه رصد انتقال سريع للفيروس في (هوباي)، تعد الحالات خارج المقاطعة 'حالات انتشار' مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى".

ووفقا للمسؤولة فإن العدوى تنتقل من خلال إفرازات صادرة من المريض "ما يعني أن الفيروس يبقى على الأسطح الخارجية لبعض الوقت، لكن لم تعرف المدة بعد"، مشددة على "أهمية غسل اليدين عدة مرات في اليوم".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر أمس الإثنين، من أن العالم قد يكون "غير مهيأ بشكل خطير" للوباء القادم ، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين قبل أكثر من شهر وسرعان ما انتشر لدول عديدة أخرى حول العالم.