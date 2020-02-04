توفيت اليوم الثلاثاء بالقاهرة الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض وفقا للصحافة المصرية.

وتعتبر نادية لطفي -هي من مواليد 1937 واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق- واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر حيث شاركت في عشرات الأفلام السينمائية إلى جانب كبار ممثلي ومخرجي السينما المصرية.

وعرفت الراحلة بمناصرتها للثورة الجزائرية وأيضا بمواقفها السياسية المدافعة عن مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكانت بدايات لطفي الفنية عام 1958 لما اختارها المخرج رمسيس نجيب لأداء دور في فيلمه "سلطان"، وكان هو من اختار لها الاسم الفني نادية لطفي.

ومن أشهر أفلامها "السبع بنات" (1961) و"بين القصرين" (1964) و"أبي فوق الشجرة" (1969) و"حياة عازب" (1963) بالإضافة إلى "الناصر صلاح الدين" (1963).