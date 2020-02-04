أعربت قوى البديل الديمقراطي عن ارتياحها للحكم الصادر من محكمة بئر مراد رايس أمس الإثنين القاضي ببراءة الناشط السياسي سمير بلعربي بعد قضائه 5 أشهر في سجن الحراش.

وجاء في بيان عقب اجتماع لتقييم الجلسات الوطنية من أجل البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية "تسجل قوى البديل الديمقراطي برضا النطق بالبراءة في حق "سمير بلعربي" الذي قضى تعسفا ما يقارب خمسة أشهر حبسا مؤقتا، هذا الحكم يكرس فشل سياسة القمع المتبعة لحد الآن".

واضاف نفس البيان "تصر قوى البديل الديمقراطي في مطالبها بإطلاق سراح وتبرئة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ... وكذا كريم طابو، عبد الوهاب فرساوي، فضيل بومالة، نورالهدى عقادي وجميع معتقلي السياسة والرأي، والكف عن المتابعات القضائية ورد الاعتبار لهم بصفة تامة".

وطالبت مجموعة الأحزاب والجمعيات والنقابات المنضوية تحت هذا التكتل بـ"إيقاف القمع واحترام الحريات الفردية والجماعية وفتح المجال الإعلامي والسياسي لتمكين الشعب الجزائري للمبادرة والنقاش الحر من أجل تقرير مصيره ومستقبله".