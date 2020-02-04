أصيب 30 تلميذا بضيق في التنفس وفقدان الوعي اليوم الثلاثاء في حادثتين منفصلتين بمتوسطتين ببلدية شعبة العامر (شرق بومرداس) لاستنشاقهم مادة مجهولة، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية، مؤكدا أن حياة المصابين ليست في خطر.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال الملازم الأول، حسين بوشاشية بأن الحادث الأول وقع في حدود الساعة الـ11 صباحا على مستوى متوسطة "عبد الحميد بن باديس" حيث أصيب جراؤه 10 تلاميذ بضيق في التنفس وفقدان الوعي.

وبعدما أكد الملازم الأول بوشاشية بأن "حياة التلاميذ المصابين ليست في خطر" أشار إلى أنه تم نقلهم إلى المصحة العمومية متعددة الخدمات ببلدية شعبة العامر حيث يتلقون الإسعافات الضرورية، بعد تدخل وحدات الحماية المدنية لكل من برج منايل والثنية ويسر

وتسبب الحادث الثاني الذي وقع على الساعة الثانية زوالا بمتوسطة "بوزرزور" بنفس البلدية - استنادا إلى المصدر- في إصابة 20 تلميذ باختناق وضيق في التنفس وفقدان للوعي لاستنشاقهم مادة تبقى مجهولة إلى حد الساعة.

وتم نقل الأطفال المصابين "الذين حياتهم ليست في خطر"، يؤكد نفس المصدر، إلى مصحة متعددة الخدمات بشعبة العامر بعد تدخل وحدات الحماية المدنية لكل من يسر وبرج منايل والثنية وبومرداس.