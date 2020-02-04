تم تعليق عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية البوني بولاية عنابة عبد العزيز لطرش من ذات المجلس الذي يمثل قائمة حرة بسبب متابعة قضائية وذلك بقرار من الوالي حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وكان عبد العزيز لطرش يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي لذات البلدية وهو حاليا محل متابعة قضائية على مستوى محكمة برحال.

يذكر أنه تم بولاية عنابة تعليق عضوية رؤساء المجالس الشعبية لبلديات عين الباردة والحجار وسيدي عمار والبوني بالإضافة إلى استقالة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة.