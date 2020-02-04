أطلق المجمع العمومي تونيك للصناعة عملية تصدير جديدة لمنتوجاته نحو تونس برا، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء المجمع في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن أربع (4) شاحنات نصف مقطورة بـ1.500 حزمة لكل شاحنة أي 600.000 وحدة قياسية تم إرسالها لحساب الزبون الأول.

وهناك أيضا قافلة ثانية تتكون من أربع (4) شاحنات نصف مقطورة بـ 1.500 حزمة لكل شاحنة أي 375.000 وحدة قياسية و 225.000 وحدة انطلاق 15.5 لحساب زبون آخر أي كمية إجمالية تقدر 1.200.000 وحدة من السيليلوز المسكوب.

ويرتقب قبل نهاية الشهر الجاري إرسال قافلة أخرى متكونة من أربع شاحنات بطاقة 6.000 حزمة أي 600.000 وحدة باتجاه تونس.

ويندرج هذا الإرسال في إطار برنامج التصديرات المحدد من قبل المؤسسة سنة 2019.

ويذكر أن تونيك للصناعة أطلقت عمليات تصدير في شهر أكتوبر 2019 باتجاه تونس.

وخلص البيان أنه تم تنفيذ أول تصدير نحو السوق التركية في ديسمبر المنصرم وهناك فرص أخرى قيد التفاوض حاليا باتجاه عدة بلدان على غرار فرنسا والمغرب بخصوص مختلف المواد.