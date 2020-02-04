حقق نادي وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، فوزا عريضا على اتحاد الجزائر بثلاثية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب 8 ماي 1945 بعاصمة الهضاب في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسيطر النادي السطايفي على أغلبية فترات اللقاء وكادت النتيجة أن تكون أثقل لولا تألق الحارس المخضرم محمد لمين زماموش.

وسجل أهداف اللقاء كل من حسين لعريبي ( 45+1 د)، حسام غشة ( 56 د) وأحمد قندوسي (58 د) للوفاق، فيما سجل هدف العاصميين الوحيد عبد الكريم زواري في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

بعد هذه النتيجة، يلتحق وفاق سطيف بمولودية وهران وشباب قسنطينة في المركز الخامس بمجموع 23 نقطة لكل فريق، بينما يبقى اتحاد الجزائر في المركز الثالث برصيد 24 نقطة رفقة شبيبة القبائل التي تنقصها مباراة واحدة ستجريها يوم غد الأربعاء ضد نصر حسين داي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وستجري المباراة الأخيرة للجولة الـ 16 يوم الخميس بين نادي بارادو واتحاد بسكرة بملعب عمر حمادي (بولوغين).

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 32 16

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 16

5. شباب قسنطينة 23 16

--.مولودية وهران 23 16

--.وفاق سطيف 23 16

7. اتحاد بلعباس 22 16

--.جمعية عين مليلة 22 16

--.شبيبة الساورة 20 16

11. أهلي برج بوعريريج 19 16

12. نادي بارادو 18 15

--.أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.