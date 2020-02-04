احتل الجيش الجزائري المركز 28 في تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم لعام 2020.

واحتلت الجزائر المركز الثالث عربيا بعد مصر (9) والسعودية (17)، كما جاء الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيا والأول مغاربيا.

وأوضح موقع "غلوبال فاير باور" أن الجزائر خصصت ميزانية دفاعية قدرها 13 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالطاقة البشرية التي يحظى بها الجيش الجزائري، قال الموقع إن عدد من يصلون لسن الخدمة سنويا يبلغ حوالي 685 ألف شخص.

واستطرد الموقع موضحا أن العدد الإجمالي للجنود في الجيش الجزائري يبلغ حوالي 280 ألف جندي، وأن عدد الجنود الموجودين بالخدمة حاليا هو 130 ألفا، فيما بلغ عدد جنود الاحتياط 150 ألفا.