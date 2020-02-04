أعدت وزارة الصحة والسكان برنامج خاص لمكافحة الأمراض الخاصة بالفم منها تسوس الأسنان بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة موجه للتكفل بالأطفال و الشبان و أيضا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقليل من الأمراض التي تمس الفم من بينها تسوس الأسنان وسط المتمدرسين لا سيما أن 50 بالمائة منهم يعانون منه، فيما بلغت نسبة إصابة باللثة وسطهم أي التلاميذ بـ11 بالمائة.

هذا ما كشفته الدكتورة "ف. صايبي"، مسؤولة بوزارة الصحة و السكان لدى تدخلها في أشغال اليوم الثاني لأيام ترقية الصحة العمومية و صحة الفم في الوسط المدرسي نظمته مديرية الصحة لولاية تيزي وزو دعت خلاله إلى تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح العملية لاسيما أن البرنامج المسطر أنفا لم يعط النتائج المرجوة.

حسب الدكتورة ف.صايبي، فإن التكفل بالأمراض التي تمس الفم منها اللثة و تسوس الأسنان مسؤولية الجميع من القطاع الصحي و التربية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و جمعيات أولياء التلاميذ لذا حسبها وجب تفعيل الإتفاقاية ما بين الوزارة هذه و إعطائها نفس جديد يسمح بإنجاح الحملات التحسيسية وسط التلاميذ و أوليائهم، للتقليل من ذات الأمراض التي تكلف الخزينة العمومية أموالا كثيرة لعلاج مخلفاتها على صحة طفل اليوم رجل الغد.

وفيما يخص الإحصائيات ذكرت الدكتورة ف. صايبي أن 50 بالمائة من تلاميذ مدارسنا يشكون من تسوس أسنانهم في مقدمتهم تلاميذ الأقسام التحضيرية و أن 11 بالمائة منهم يعانون من اللثة فيما تقدر نسبة المشتكون من نقص بصرهم 4.5 بالمائة . ولمواجهة الوضعية هذه، كشف المصدر ذاته عن تسطير الوزارة لبرنامج خاص لمكافحة أمراض الفم بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة سيمس الأطفال و الشبان و حتى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتقليل من عدد المصابين بأمراض الفم لأقصى جد ممكن و بإشراك الأطراف المعنية بالمشكلة هذه.