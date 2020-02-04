تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأم البواقي من حجز سلاح ناري تقليدي من الصنف الثامن و710 أقراص من المؤثرات العقلية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن استغلت معلومات تفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 23 سنة بترويج المخدرات بحي 140 سكنا بمدينة أم البواقي ليتم تفتيش منزله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العثور على سلاح ناري تقليدي و710 أقراص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء (5 سكاكين) ومبلغ مالي بقيمة 55 ألف دج.

وقد مكن تكثيف الأبحاث من توقيف المشتبه به في القضية والذي أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي "حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بغرض المتاجرة دون رخصة وحيازة سلاح ناري من الصنف الثامن (كرابيلا) دون سند شرعي"، وفق ما أشار إليه المصدر الأمني.