إنهاء مهام المدير العام لـ"نفطال"

أخبار الوطن
4 فبراير 2020 () - واج/س.أ
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أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) بلقاسم حرشاوي.

وجاء في بيان سوناطراك "أنه و بتاريخ 4 فبراير 2020 تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال (شركة ذات أسهم) السيد بقاسم حرشاوي".

 و أضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين كمال بن فريحة لإدارة المؤسسة بالنيابة.

و كان بن فريحة  يشغل منصب مدير قسم "غاز البترول المميع " في شركة نفطال وهي إحدى فروع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك، يضيف ذات البيان.

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