إنهاء مهام المدير العام لـ"نفطال"
أخبار الوطن
4 فبراير 2020 () - واج/س.أ
أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) بلقاسم حرشاوي.
وجاء في بيان سوناطراك "أنه و بتاريخ 4 فبراير 2020 تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال (شركة ذات أسهم) السيد بقاسم حرشاوي".
و أضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين كمال بن فريحة لإدارة المؤسسة بالنيابة.
و كان بن فريحة يشغل منصب مدير قسم "غاز البترول المميع " في شركة نفطال وهي إحدى فروع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك، يضيف ذات البيان.