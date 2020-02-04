أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) بلقاسم حرشاوي.

وجاء في بيان سوناطراك "أنه و بتاريخ 4 فبراير 2020 تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال (شركة ذات أسهم) السيد بقاسم حرشاوي".

و أضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين كمال بن فريحة لإدارة المؤسسة بالنيابة.

و كان بن فريحة يشغل منصب مدير قسم "غاز البترول المميع " في شركة نفطال وهي إحدى فروع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك، يضيف ذات البيان.