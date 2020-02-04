ذكرت تقارير إعلامية أن الكيان الصهيوني يجري محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على "الصحراء الغربية"، مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع الصهاينة.



ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر صهيونية وأمريكية لم يكشف عنها أن الكيان يسعى لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة "ستكون بمثابة إنجاز دبلوماسي كبير لملك المغرب، محمد السادس، وكذلك ستمنح دفعة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو".

يذكر أن المغرب يقترح منح حكم ذاتي موسع تحت سيادته، في حين يطالب الشعب الصحراوي وممثله جبهة بوليساريو بالاستقلال. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإجراء استفتاء تقرير المصير ينهي الاحتلال.