قالت "هيونداي موتور" -أكبر شركة صناعات سيارات في كوريا الجنوبية- إنها ستعلق الإنتاج في البلاد، بينما أعلنت شقيقتها "كيا موتورز" أنها ستوقف بعض خطوط التجميع، بسبب اضطراب إمدادات قطع الغيار بعد تفشي فيروس كورونا.

وكان عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية -منها تسلا وفورد وبي.أس.أي بيجو ستروين ونيسان اليابانية وهوندا موتور- قد أوقفت بالفعل العمل في بعض مصانعها بالصين هذا الأسبوع، تماشيا مع تعليمات أصدرتها الحكومة.

وربما يؤدي قرار هيونداي وقف خطوط التجميع في كوريا الجنوبية إلى تأخر تعافيها من انخفاض المبيعات.

من جهتها، بدأت شركة "كيا موتورز" -التي تمتلك شركة "هيونداي" 34% منها- خفض الإنتاج في مصانعها بمدينتي "هواسونغ" و"كوانغ جو" خارج العاصمة سول لنفس الأسباب، وفقًا لاتحاد العمال. ولم تقدم الشركة تفاصيل حول تعليق خطوط التجميع.

ولدى شركة "كيا" ثمانية مصانع محلية، وسبعة في الخارج: ثلاثة في الصين ومصنع في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتصل سعتها الإنتاجية إلى 3.84 ملايين سيارة.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد تؤدي الآثار الناجمة من انتشار الفيروس إلى توجيه ضربة أخرى للشركتين اللتين عانتا من انخفاض المبيعات في الصين -أكبر سوق للسيارات في العالم- خلال السنوات الثلاث الماضية.