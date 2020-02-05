قدم مركز “غلوبال فاير باور” ترتيب الجيوش بحسب قوتها العسكرية واللوجيستية وفقا لخمسين مؤشرا. فعربيا احتل الجيش المصري المرتبة الأولى، في حين جاء في المرتبة العاشرة عالميا. بالمقابل احتلت السعودية والجزائر المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وسوريا في المرتبة الخامسة. يذكر أن سوريا حافظت على معدلها عالميا كما في العام الفائت وجاءت في المرتبة الـ49 عالميا. من جهة أخرى احتل العراق المرتبة السادسة والمغرب المرتبة السابعة، وجاء السودان في المرتبة الثامنة عربيا. بالمقابل احتل الأردن واليمن المرتبتين الأخيرتين عربيا.