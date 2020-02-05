أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال" عن انقطاع المياه ليلة اليوم الأربعاء بعدة أحياء في العاصمة بسبب قيامها بأشغال الصيانة على مستوى شبكة التوزيع ببلدية محمد بلوزداد، وهي الأشغال التي تتطلب توقيف عملية التوزيع.

وأفادت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن الانقطاع، الذي سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من فجر يوم غد الخميس، سيمس البلديات التالية:

بلدية محمد بلوزداد: شارع محمد بلوزداد، حسيبة بن بوعلي والعناصر

بلدية سيدي امحمد: ميسونيي، ديدوش مراد ، حسيبة بن بوعلي، شارع جيش التحرير الوطني، طريق بيزي، شارع أول ماي وميناء الجزائر.

بلدية الجزائر الوسطى: شارع أنغكور بلدية القبة: شارع بوجعطيط (جزئيا) .

وأكد ذات المصدر، أن استئناف خدمة التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا خلال يوم الخميس 06 فيفري 2020 ، كما سخرت "سيال" شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).

واعتذرت شركة سيال لزبائنها عن الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، وأكدت أنها تعمل دوما من أجل توفير خدمات أفضل لزبائنها، وتحسين الطابع المعيشي لهم وحماية بيئتهم.

كما تضع شركة "سيال" تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.