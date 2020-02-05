كشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين وصل إلى 492 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس. وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة. بينما تم تسجيل 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، أن ما مجموعه 892 مريضا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء. وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا في إقليم هوبي.