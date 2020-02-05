أدى انفجار عدادات كهربائية بإحدى العمارات ذات التسع طوابق بحي 480 مسكن ببلدية الأخضرية (45 كلم غرب مقر ولاية البويرة) ، صباح اليوم الأربعاء، إلى حالة من الذعر وسط العائلات، دفع بالبعض منها إلى الهروب من شققها وسط الظلام والاحتماء داخل المحلات بمحيط إقامتها رغم برودة الجو.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''الخبر''، من الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية، فإنه في حدود الساعة السابعة صباحا تدخلت وحدة الأخضرية لإخماد حريق بالعدادات الكهربائية بحي 480 مسكن، وسبب الحريق يعود إلى اندلاع شرارة كهربائية بأحد العدادات، امتدت لتنفجر البقية، محدثة دويا واندلاع حريق، حيث سارع رجال الحماية المدنية إلى إخماده، و أتلف الحريق 40 عدادا في حين تعكف مصالح سونلغاز على إيجاد طريقة لإعادة تشغيل الكهرباء والغاز للعائلات.