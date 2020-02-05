كشف البروفسور الطاهر ريان رئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها بمستشفى حسين داي عن إصابة 24 ألف جزائري بمرض القصور الكلوي، من بينهم 23 ألف يخضعون لعمليات تصفية الدم، وأن هذا العدد يزداد بمعدل 3000 مريض كل سنة.

وأضاف الطاهر ريان لدى نزوله، اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، "أن 10 آلاف مريض ينتظرون إجراء عمليات جراحية لزرع الكلى ويبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع".

وأحصى ضيف الصباح، إجراء 300 عملية زراعة كلى في الجزائر كل عام عن طريق نقل الكلية من الحي إلى الحي وغالبا ما تتم عمليات التبرع من الوسط العائلي.

وثمن ريان الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء ومن بين نشاطاتها القافلة الطبية التي تجوب مختلف ولايات الوطن للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء في وسط العائلات.