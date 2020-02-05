أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأربعاء ،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت يوم 04 فيفري 2020، مخبأين للإرهابيين وستة قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وتبسة.

كما أوقف حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة، تاجر مخدرات بحوزته 4652 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم، فيما تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.