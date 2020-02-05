توصل فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية إلى دواء فعال وحاسم لمكافة فيروس ''كورونا''، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد، حسبما أعلنه موقع "روسيا اليوم" نقلا عن تلفزيون الصّين المركزي.

ووصل أعضاء من فريق البحث، الذي يرأسه لي لان جوان، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة "كورونا".

من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.