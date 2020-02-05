احتج، صباح اليوم الأربعاء، أساتذة متوسطة العربي بن مهيدي ببلدية مديونة في غليزان، ورفضوا الولوج إلى حجرات التدريس في الساعات الأولى استنكارا منهم لما وقع للحارس الليلي للمؤسسة التعليمية مساء الإثنين الفارط من اعتداء جسدي من قبل ثلاثة تلاميذ، اثنان يدرسان في السنة الثالثة والثالث في السنة الرابعة.

وحسب نص الاحتجاج الذي بحوزة "الخبر"، كشف الأساتذة أن هؤلاء التلاميذ اقتحموا المتوسطة مدججين بوسائل حديدية حادة، وبعد اكتشاف أمرهم من لدن الحارس، انهال عليه أحدهم ضربا وطرحه أرضا، وكاد أن يودي بحياته حسب تصريح الضحية الذي أصيب بجروح على مستوى الصدر والعنق وقد تم العثور على سكين من الحجم الكبير بمحفظة أحد التلاميذ الثلاثة.

وإزاء هذا فإن الأساتذة الموقعين لعريضة التنديد والاستنكار طالبوا بتشديد العقوبة على هؤلاء التلاميذ وطردهم نهائيا من المؤسسة، ورفضوا الدخول إلى الأقسام ما لم يتم إخراج التلاميذ المعتدين.

من جهتها، مندوبية المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بسيدي امحمد بن علي أصدرت هي الأخرى بيانا بحوزتنا تستنكر فيه هذا السلوك غير الأخلاقي للتلاميذ المعتدين على الحارس، مشيرة أنهم دخلوا المؤسسة بغرض السرقة، وداعية الوزارة الوصية إلى التدخل وتفعيل مواد النظام التربوي في شقه الأخلاقي والانضباطي.

وبالمقابل حاولت "الخبر"الاستماع إلى الضحية إلا أننا أُخبرنا أنه يجري فحوصات عند الطبيب الشرعي.